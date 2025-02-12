Πορεία οικοδόμων είναι σε εξέλιξη στην Αθήνα στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας σήμερα και αύριο με στόχο την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης.
Οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε 48ωρη απεργία και καλούν και αύριο σε συγκέντρωση στην πλατεία Κάνιγγος και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας.
Δείτε βίντεο:
Οι οικοδόμοι διεκδικούν: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα. Τριετίες και επιδόματα και αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς για να μη μετρούν καθημερινά νεκρούς και σακατεμένους.
