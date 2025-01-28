Εφιάλτης για 17χρονη στην Ηλεία: Την εκβίαζε με άσεμνες φωτογραφίες

Μια 17χρονη κοπέλα από την Γαστούνη, έζησε τον… απόλυτο εφιάλτη, όταν ένας άνδρας ξεκίνησε να την εκβιάζει χρησιμοποιώντας άσεμνες φωτογραφίες της.

Ο κατηγορούμενος -όπως καταγγέλει το θύμα- απειλούσε ότι θα δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες εάν δεν υπέκυπτε στις προτάσεις του, βυθίζοντας την κοπέλα σε ένα κύκλο τρόμου και απόγνωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το μαρτύριο της ανήλικης ξεκίνησε τον Μάιο του 2024 και διήρκησε ως τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο κατηγορούμενος έχοντας στην κατοχή του φωτογραφίες της κοπέλας, την πίεζε συστηματικά, απειλώντας την ότι θα της καταστρέψει την προσωπική της ζωή εάν δεν ενέδιδε στις επιθυμίες του.

Η 17χρονη έζησε μήνες γεμάτη… φόβο, ντροπή και απελπισία, μη γνωρίζοντας πως να ξεφύγει από αυτό το… μαρτύριο που ζούσε.

Η κοπέλα, βρίσκοντας τελικά τη δύναμη να σπάσει τη σιωπή της, κατήγγειλε την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα του Πηνειού, με τους αστυνομικούς να αντιδρούν άμεσα και να προχωρούν στη σύνταξη δικογραφίας για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος του έλληνα κατηγορουμένου. Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελλία Πρωτοδικών Ηλείας για τα περαιτέρω.

Πηγή: patrisnews.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.