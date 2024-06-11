Ηλεία - Δολοφονία 11χρονης: Τι συνέβη στο αυτοκίνητο του 37χρονου

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηλείας - αλλά και σε όλη την Ελλάδα - η συγκλονιστική ιστορία με τη στυγερή δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής Νικολοπούλου, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Δευτέρας από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου σε αγροτική περιοχή στο Καταράχι.

Για το φρικιαστικό περιστατικό συνελήφθη ο 37χρονος θείος του κοριτσιού και κουμπάρος της οικογένειας, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για βιασμό ανήλικης το 2017, υπόθεση για την οποία τελικά καταδικάστηκε το 2020.

Οπτικό υλικό που είχαν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πύργου, οδήγησε στη σύλληψη του 37χρονου άνδρα, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε με κατσαβίδι το παιδί.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο 37χρονος επιβίβασε περίπου στις 9:00 το βράδυ της Κυριακής την μικρή Βασιλική στο αυτοκίνητό του, στην περιοχή Μυρτιά και την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία, στην περιοχή Καταράχι, που βρίσκεται ανάμεσα στα Λεχαινά και την κοινότητα της Αρετής, όπου και δολοφόνησε την 11χρονη.

Εξετάζεται αν ο δολοφόνος προέβη στο άγριο φονικό σε άλλη περιοχή και μετέφερε την 11χρονη στα χωράφια ήδη νεκρή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου, ο δολοφόνος εργαζόταν σε παρακείμενα χωράφια στην περιοχή νυχτερινές ώρες, επομένως τη γνώριζε καλά. Αργότερα κατά την εξαφάνιση του κοριτσιού, ο 37χρονος είχε ζητήσει βοήθεια μέσω Facebook και είχε βρεθεί στο χωριό να συνδράμει κι ο ίδιος στις έρευνες εντοπισμού της μικρής.

Αμέσως τού ζήτησαν να δώσει εξηγήσεις για ποιον λόγο είχε πάρει το παιδί με το αμάξι. Στην αρχή ο δράστης δεν έλεγε τίποτα, ωστόσο οι αξιωματικοί της Αστυνομίας, με δεδομένο το παρελθόν του 37χρονου, κατόρθωσαν γρήγορα να του αποσπάσουν την ομολογία ότι αυτός ήταν τελικά εκείνος που σκότωσε την 11χρονη ανιψιά του.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στον κάμπο όπου βρέθηκε νεκρή η 11χρονη δεν υπήρχαν μεγάλες ποσότητες αίματος, γεγονός που οδηγεί την Αστυνομία στο να εξετάσει αν ο δολοφόνος προέβη στο άγριο φονικό σε άλλη περιοχή και τη μετέφερε στα χωράφια ήδη νεκρή.

Ο δράστης δεν έχει πει μέχρι αυτήν τη στιγμή αν είχε προχωρήσει σε κάποια πράξη κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας του κοριτσιού. Σε κάθε περίπτωση οι Αρχές και η ιατροδικαστική έρευνα θα εστιάσουν στο τι συνέβη μέσα στο αυτοκίνητο: αν το παιδί υπέστη βιασμό από τον θείο του ή αν αντιστάθηκε και βγήκε τρέχοντας από το αμάξι.

Υπενθυμίζεται ότι νέο βίντεο ντοκουμέντο έφερε στη δημοσιότητα χθες το απόγευμα το skai.gr, στο οποίο φαίνεται το αυτοκίνητο του 37χρονου κατ' ομολογίαν δολοφόνου και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 11χρονη που τρέχει πίσω του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η 11χρονη είχε προσφερθεί να πλύνει το αυτοκίνητο του 37χρονου πριν τελικά πειστεί από τον θείο της να επιβιβαστεί σε αυτό, με τη δικαιολογία να τη μεταφέρει στους παππούδες της.

Πηγή: skai.gr

