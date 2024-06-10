του Μάκη Συνοδινού

Τραγική εξέλιξη έχει η υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Βασιλικής Νικολοπούλου, καθώς πριν από λίγο εντοπίστηκε νεκρή σε περιοχή του κάμπου της Ηλείας.

Για το περιστατικό, έχει συλληφθεί ένας 37χρονος άνδρας ο οποίος ομολόγησε. Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμούς ανηλίκων, ενώ φέρεται να είναι στενός συγγενής του κοριτσιού.

Από χθες που δηλώθηκε η εξαφάνιση της ανήλικης από την μητέρα της οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα, εντοπίζοντας βιντεοληπτικό υλικό που η εξέτασή του τούς οδήγησε στα ίχνη του 37χρονου.

Στο σημείο που έχει εντοπιστεί το κοριτσάκι μεταβαίνει ιατροδικαστής ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρει τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι η κατσαβίδι.

Την τελευταία ώρα οι αστυνονομικοι της ασφαλείας Πύργου ξεσκονίζουν το παρέλθουν του 37χρονου καθώς φέρεται να έχει κατηγορηθεί για βιασμό ανήλικης στο παρελθόν.

Η σωρός της ανήλικης εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου σε αγροτική περιοχή στο Καταράχι Ηλείας

Στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert προχώρησε νωρίτερα το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 9/06 και ώρα 21:10, εξαφανίστηκε από το χωριό Μυρτιά, στην Ηλεία η Βασιλική Νικολοπούλου, 11 ετών.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της σήμερα, 10/06, και άμεσα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Βασιλική Νικολοπούλου έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,50 εκατοστά και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό φόρεμα και λευκές παντόφλες.

Πηγή: skai.gr

