Συνεχίζουν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ σε μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Τρίτη 11 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ), Στοιχεία Μηχανών.

Σημειώνεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Ολοκληρώνουν τις εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Αύριο, Τετάρτη 12 Ιουνίου, ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τους στα μαθήματα Προσανατολισμού οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι, αύριο, εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

