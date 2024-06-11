Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουνίου

Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα για τη γιορτή τους

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τρίτη 11 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη του Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και του Αγίου Ζαφειρίου του Νεομάρτυρα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Βαρθολομαίος 
  • Βαρνάβας
  • Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα 
  • Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης
