Αιγείρα: Σοβαρό τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου – Ένας άνδρας χωρίς αισθήσεις και δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου στην Αιγείρα, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τοίχο.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν από το όχημα έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και δυο τραυματίες.

Οι διασωθέντες διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Ακράτας.

