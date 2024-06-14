Πτώσεις δέντρων και διάφορων αντικειμένων προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν χθες το βράδυ στην Ημαθία, όπου η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 70 κλήσεις.

Στη Βέροια έπεσαν κολόνες φωτισμού, βυθίζοντας περιοχές στο σκοτάδι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα, χωρίς όμως να αναφερθεί τραυματισμός.

Στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας και της Νάουσας οι πυροσβέστες κλήθηκαν σε 41 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Φωτογραφίες από veriotis.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

