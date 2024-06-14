Λογαριασμός
Συνελήφθη δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ο δράστης είχε αποδράσει στις 29 Φεβρουαρίου 2024 και εξέτιε ποινή κάθειρξης για ληστεία κατά συρροή

δραπέτης

Συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 42χρονος δραπέτης των φυλακών της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Ο δράστης είχε αποδράσει στις 29 Φεβρουαρίου 2024 και εξέτιε ποινή κάθειρξης για ληστεία κατά συρροή.

Στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ προκειμένου να παραπλανήσει τις αστυνομικές Αρχές δήλωσε, ψευδώς, διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

