Σοκ για ένα ζευγάρι swingers που έκλεισε ραντεβού με άλλο ζευγάρι για ανταλλαγή συντρόφων σε περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ekklisiaonline όλα ξεκίνησαν όταν ένας 39χρονος άνδρας και μια 32χρονη γυναίκα αναζητούσαν ζευγάρια με σκοπό την ανταλλαγή συντρόφων, μέσω ενός dating app στο οποίο ήταν εγγεγραμμένοι.

Την προηγούμενη Πέμπτη μπήκαν στην εφαρμογή και έβαλαν αγγελία αναζήτησης άλλου ζευγαριού και σεξουαλική συνεύρεση.

Στην αγγελία απάντησαν διάφοροι μεταξύ των οποίων και ένα γοητευτικό ζευγάρι ηλικίας γύρω στα 45 και οι δύο, με τους οποίους έκλεισαν ραντεβού στο διαμέρισμά του.

Όταν άνοιξαν την πόρτα με έκπληξη διαπίστωσαν πως το ζευγάρι swingers ήταν Ιερέας και Πρεσβυτέρα γύρω στα 45 έτη, ο δε παπάς φόραγε πολιτικά ρούχα ενώ ο ίδιος τους ομολόγησε πως ήταν Ιερέας.

Σύμφωνα με όσα είπαν μετά τη συνάντηση, αναζήτησαν πληροφορίες για τον Ιερέα μέσω του Ναού όπου λειτουργεί και διαπίστωσαν πως τους έλεγε την αλήθεια ήταν όντως εν ενεργεία Ιερέας γεγονός που τους εξέπληξε.

Πηγή: skai.gr

