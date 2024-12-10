Συνάντηση προέδρου Ένωσης δικαστών και εισαγγελέων με Φλωρίδη

Της Ελένης Γαλάρη

Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη συναντήθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης, ο οποίος ενημερώθηκε για σειρά αιτημάτων της Ένωσης, όπως η μετάβαση δικαστών στις περιφερειακές έδρες, η αύξηση των οργανικών θέσεων στα Εφετεία, καθώς και η δυνατότητα εθελουσίας εξόδου για τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου: «Εμείναμε στη θέση μας για ένταξη στη γενική επετηρίδα όλων των Πρωτοδικών ειδικής επετηρίδας που το επιθυμούν ως αναγκαίο όρο ομαλής ενσωμάτωσης και ως ένα δίκαιο αίτημα. Στη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου πέρα από τις θέσεις που θα αναπτύξουμε για τα τρέχοντα ζητήματα, η Ένωση θα ασχοληθεί με τη σχεδιαζόμενη Συνταγματική αναθεώρηση, την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαιοσύνη και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα».

Πηγή: skai.gr

