Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας και το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλεματική συνεδρίαση.

«Η σημερινή τηλεματική συνεδρίαση είναι μία ακόμη επιβεβαίωση της συνέπειας της Κυβέρνησης δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που διασφαλίζουν την ταχεία και αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για την ελληνική Δικαιοσύνη», δήλωσε ο Υφυπουργός Δκαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας που παρευρέθηκε στην αίθουσα συνεδρίασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η εφαρμογή των δικαστικών γραφείων τηλεματικής στις μεταβατικές έδρες των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει 2 πλήρη δικαστικά έτη και, αφού επιλυθούν όσα ζητήματα ενδεχομένως ανακύψουν, οι μεταβατικές έδρες από την έναρξη του δικαστικού έτους 2026 θα μετατραπούν σε δικαστικά γραφεία τηλεματικής.

Ταυτόχρονα θα έχει παραδοθεί και το έργο της αναβάθμισης του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.- Δ.Δ., που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του οδικού χάρτη.

«Η μεταβατική έδρα του Αργοστολίου, ως ένα εκ των γραφείων τηλεματικής των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρως εξοπλισμένο υλικοτεχνικά και ψηφιακά προκειμένου να εκδικαστούν σήμερα για πρώτη φορά δύο υποθέσεις με τηλεματική συνεδρίαση», τόνισε ο κ. Μπόυγας ενώ συμπλήρωσε ότι: «Με την εισαγωγή της σημερινής εμβόλιμου δικασίμου, αλλά και με όσες προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν βάσει του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος ενεργειών, δίνεται η δυνατότητα να εξοικειωθούν οι Δικαστές, οι Δικαστικοί υπάλληλοι, οι Δικηγόροι και οι διάδικοι, με τη χρήση της τηλεματικής. Αναμφισβήτητα, η δυνατότητα οργάνωσης και απονομής της Δικαιοσύνης με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει τη λειτουργία και τον τρόπο απονομής της, ενώ ενισχύει την πρόσβαση των πολιτών σε αυτή. Για το λόγο αυτό, ο οδικός χάρτης της Διοικητικής Δικαιοσύνης και εν γένει η ύπαρξη μιας συνεκτικής χωροταξικής πολιτικής για τη δικαιοσύνη αποτελεί θεμέλιο για την ταχεία και αποτελεσματική απονομή της, ενώ εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία και θωράκιση του κράτους δικαίου.»

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πέλοπας Λάσκος, παρευρέθηκε στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Αργοστολίου και δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη ημέρα για τη Δικαιοσύνη και είναι μια μεγαλύτερη ημέρα για τη διοικητική δικαιοσύνη. Σήμερα συνδέσαμε δύο ακροατήρια, της Κεφαλλονιάς με των Πατρών, που συνεδρίαζε το Δικαστήριο. Συνάδελφοι, Δικηγόροι, Διάδικοι μπόρεσαν να παρασταθούν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους από απόσταση αποκτώντας ευκολότερα πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Είναι μια στιγμή που μας κάνει υπερήφανους σαν Έλληνες διότι η χώρα μας βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, έχει αγκαλιάσει και εκμεταλλεύεται την σύγχρονη τεχνολογία, έχει φέρει σε επαφή την τεχνολογία με την Δικαιοσύνη διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών, το κράτος δικαίου και μας δίνει αυτοπεποίθηση ότι καλύτερες ημέρες έρχονται. Αυτό αποτέλεσε μια κυβερνητική προτεραιότητα. Χρειάστηκαν αγώνες και εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα, αλλά η κυβερνητική επιλογή έχει δικαιωθεί.»

