Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

'Ενα ακόμα βίντεο - ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ δείχνει τους αδίστακτους πιστολέρο να πυροβολούν εν ψυχρώ τα θύματά τους στην ενέδρα που τους έστησαν στη Γλυφάδα.

Νωρίτερα ένα ακόμα βίντεο που είχε έρθει στη δημοσιότητα έδειχνε τους πιστολέρο να γαζώνουν τα θύματά τους

Υπενθυμίζεται ότι η μαφιόζικη εκτέλεση με τους 2 νεκρούς και έναν τραυματία, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις 10.20 στη Γλυφάδα, στην περιοχή της Τερψιθέας.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Λευκωσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δύο ένοπλοι άντρες εισήλθαν σε κατάστημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των τριών θυμάτων.

Στη συνέχεια, τα θύματα, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, βγήκαν τρέχοντας έξω από το κατάστημα με τους δράστες να τους ακολουθούν και να συνεχίζουν την επίθεση πυροβολώντας τους.

Από τις έρευνες του FBI έχει προκύψει πως εμπλέκονται 6 Τούρκοι και τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Μάλιστα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στις έρευνες μπαίνει και η ΕΥΠ καθώς υπάρχουν φόβοι πως οι αιματηρές επιθέσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα .

Πηγή: skai.gr

