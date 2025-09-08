Σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου προχωράει η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας μετά τη σύλληψη του ηγούμενου της Μονής στα Καλάβρυτα ο οποίος κατηγορείται ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).
Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:
· Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος
· Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.
Σημειώνεται ότι τόσο ο Ηγούμενος της Μονής όσο και ο μοναχός που εμπλέκονται τέθηκαν σε αργία, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντίτιμο που ζητούσε ο ιερωμένος για συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και άλλα θρησκευτικά είδη ήταν 200.000 ευρώ.
Η σύλληψη του ηγούμενου έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.
