Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε με οδηγό ταξί στην Κηφισιά, ο οποίος αρνήθηκε να μεταφέρει τυφλή παραολυμπιονίκη, λόγω του σκύλου οδηγού που είχε μαζί της.

Στο βίντεο που κατέγραψε η παρολυμπιονίκης και το οποίο προβλήθηκε και στην εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, ακούγεται ο οδηγός να λέει ότι «αν κατουρήσει (ο σκύλος) εγώ τι θα κάνω;».

Η κοπέλα ακούγεται να του εξηγεί πως βάσει νόμου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και τον σκύλο οδηγό της. «Δεν έχετε το δικαίωμα να μην το πάρετε. Αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», αναφέρει χαρακτηριστικά, με τον επαγγελματία οδηγό να της απαντά: «Στο ταξί αυτό κάνω εγώ κουμάντο, είναι δικό μου».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, η παραολυμπιονίκης έκανε την κλήση μέσω ραδιοταξί, ενώ αυτό δυστυχώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Δείτε το απόσπασμα:





