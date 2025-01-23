Ίδρυμα Μποδοσάκη: Χρηματοδότηση 29 έργων πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έμφυλης βίας στους χώρους εργασίας και στην ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωση γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας. Δράσεις που υποστηρίζουν τα παιδιά που ζουν σε ιδρυματικές δομές στην προετοιμασία τους για μια αυτόνομη ζωή και ενδυνάμωση παιδιών και νέων για την πρόληψη της νεανικής βίας. Πρόκειται για κάποιες μόνο από τις 29 δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PREVENT, με συνολικό προϋπολογισμό€ 2,3 εκ. . Συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα θα επιχορηγηθούν 24 έργα στην Ελλάδα και 5 στην Κύπρο, με το κάθε έργο να λαμβάνει χρηματοδότηση έως 60.000 €. Συντονιστής του PREVENT είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

Το Πρόγραμμα PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)* 2023-DAPHNE, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Στόχο έχει την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών, μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους.

Τα επιλεγμένα έργα ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών και αποδεικνύουν τον πολύπλευρο κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος: από την παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά και ενήλικες που έχουν βιώσει έμφυλη βία, έως τη διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής για την προώθηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, περιλαμβάνουν την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, τη δημιουργία κέντρων ημέρας για εμπιστευτική υποστήριξη θυμάτων και μαρτύρων έμφυλης βίας, καθώς και μελέτη για την καταγραφή της βίας κατά των παιδιών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι οργανώσεις που επελέγησαν για να υλοποιήσουν δράσεις που περιλαμβάνουν άμεση επαφή με παιδιά διαθέτουν πολιτική παιδικής προστασίας, η οποία αποτελούσε προαπαιτούμενο κατά την υποβολή της αίτησης. Μάλιστα, με στόχο την υποστήριξη των οργανώσεων στη συγγραφή προτάσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, διοργανώθηκαν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, ενημερωτικές δράσεις και εργαστήρια σε πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίες περιελάμβαναν και θεματική εκπαίδευση για τη σύνταξη πολιτικής παιδικής προστασίας.

Η ανάγκη για χρηματοδότηση και υποστήριξη έργων πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας είναι επιτακτική, καθώς τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Βρισκόμαστε στις αρχές του 2025, και έχει ήδη καταγραφεί η πρώτη γυναικοκτονία, ενώ το 2024 σημαδεύτηκε από συνολικά 15 γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία. Ο αριθμός γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας παραμένει υψηλός, με τις γυναίκες να αποτελούν σταθερά τα 3/4 των θυμάτων που προχωρούν σε καταγγελία. Εξίσου ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τη βία και την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο της Ευρώπης εκτιμά ότι 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας ενώ υπάρχουν πολλαπλές αυξανόμενες μορφές παιδικής βίας, όπως σωματική βία, κακομεταχείριση ή παραμέληση, εκφοβισμός, νεανική, ενδοοικογενειακή, σεξουαλική και συναισθηματική ή ψυχολογική βία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) που θα λάβουν επιχορήγηση βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bodossaki.gr/project-prevent/

* Το πρόγραμμα “Preventing gender-based violence and violence against children” (PREVENT) έχει ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών, μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό 90%, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)* 2023-DAPHNE, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, σε ποσοστό 10%, με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,3 εκ. Το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values(CERV) ξεκίνησε το 2021, στο πλαίσιο του Tαμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Δικαιοσύνη, Δικαιώματα και Αξίες, για την περίοδο 2021-2027.



