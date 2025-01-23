Σέκερης: Ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδας και Αραβικού Συνδέσμου για περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια

Στη συνεργασία της Ελλάδας με τον Αραβικό Σύνδεσμο αναφέρθηκε ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης τονίζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο, μιλώντας στην ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

«Οι περιφερειακοί οργανισμοί, όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συλλογικής ασφάλειας και σταθερότητας» ανέφερε.

«Η Ελλάδα έχει μακροχρόνιους πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Οι αραβικές χώρες είναι οι φυσικοί μας εταίροι για την προώθηση μιας ευημερούσας και σταθερής επόμενης μέρας κατά τη διάρκεια της φάσης, μετά τη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή μας. Είμαστε ευγνώμονες για την ευρεία υποστήριξη που λάβαμε από τα μέλη του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών στην υποψηφιότητά μας για το Συμβούλιο Ασφαλείας, και είμαστε προνομιούχοι και ευτυχείς που υπηρετούμε μαζί με δύο μέλη του Συνδέσμου, την Αλγερία και τη Σομαλία, σε αυτό το σεβαστό όργανο» ανέφερε.

Η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Σομαλία και την Αλγερία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, φιλοδοξεί να είναι «έντιμος συνομιλητής» και να συμβάλει στην επίλυση των περιφερειακών προκλήσεων.

Ο κ. Σέκερης υπογράμμισε τη σύμπλευση της Ελλάδας με τις αραβικές χώρες σε βασικά ζητήματα. Σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, η Ελλάδα υποστηρίζει «μια βιώσιμη λύση δύο κρατών, όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μπορούν να ζουν πλάι-πλάι με ειρήνη και ασφάλεια».

Επισήμανε την πρόσφατη εκεχειρία και την απελευθέρωση ομήρων, μετά από μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια ακτίνα ελπίδας», ενώ σημείωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανοικοδόμηση παραμένουν επείγοντα θέματα.

Αναφερόμενος στη Συρία, ο κ. Σέκερης τόνισε επίσης την ανάγκη προστασίας των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών και των μειονοτήτων, διασφαλίζοντας παράλληλα την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

«Συμφωνούμε με τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών για την αναγκαιότητα μιας πολιτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς, υπό την ηγεσία της Συρίας και με ευθύνη της Συρίας, η οποία θα βασίζεται στις αρχές του ψηφίσματος 2254 και θα υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Οι Σύροι αξίζουν επιτέλους ειρήνη, η οποία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω μιας ομαλής και συμπεριληπτικής πολιτικής μετάβασης, προς μια νόμιμη, αντιπροσωπευτική και μη θρησκευτική κυβέρνηση, βασισμένη στη δημοκρατική νομιμότητα. Με πλήρη σεβασμό στην ενότητα, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της» είπε.

Ο κ. Σέκερης αναφέρθηκε και στον Λίβανο χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις ως «μια μοναδική ευκαιρία για αποκατάσταση της ενότητας». Η Ελλάδα υποστηρίζει την UNIFIL και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου για την εγγύηση της ασφάλειας σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το Ψήφισμα 1701.

Αναφορικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν, ο κ. Σέκερης σημείωσε ότι «πάνω από 24 εκατομμύρια Σουδανοί αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια», με τις προσφυγικές ροές να πιέζουν γειτονικές χώρες όπως η Αίγυπτος, και ζήτησε συνεργασία μεταξύ ΟΗΕ και συνδέσμου για την «εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια» και την εξεύρεση πολιτικής λύσης που σέβεται την κυριαρχία του Σουδάν.

Κλείνοντας την τοποθέτηση του, ο κ. Σέκερης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΟΗΕ και Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, λέγοντας: «Αγωνιζόμαστε για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια - ένα έργο τόσο δύσκολο όσο φαίνεται άπιαστο· αλλά ίσως λιγότερο, αν προσπαθήσουμε μαζί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.