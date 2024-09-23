Μεγάλο ενδιαφέρον Γερμανών τουριστικών πρακτόρων για τη Θεσσαλία, που βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης μετά τις φυσικές καταστροφές. Στον Βόλο το 1ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τουρισμού.

Ανακαλύπτοντας τη διαφορετικότητα και τη μοναδική ομορφιά του Πηλίου, του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας, Γερμανοί tour operators γνώρισαν τη δυναμικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής στο 1ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τουρισμού, που διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Σε σημείο επανεκκίνησης η Θεσσαλία στον τουρισμό

«Περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι στον τουρισμό. Πληγώθηκε η φήμη της περιοχής μετά τις καταστροφές της κακοκαιρίας Daniel. Μεγάλο το πλήγμα και στο λιμάνι του Βόλου, όπου εξαιτίας των προσχώσεων χάσαμε τα μισά και μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια από αυτά που έρχονταν κάθε καλοκαίρι. Απαιτείται σημαντικό έργο εκβάθυνσης του λιμανιού, το οποίο έχει δρομολογηθεί», είπε μιλώντας στην Deutsche Welle o Γιάννης Αναστασίου, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τέως Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι να γίνει γνωστή στη γερμανική αγορά και η ηπειρωτική Θεσσαλία, με τον Βόλο και το Πήλιο ως πρώτο στόχο, κερδίζοντας πρώτα το στοίχημα της ανθεκτικότητας της περιοχής. «Είμαστε ένας προορισμός για δώδεκα μήνες τουρισμού, με πολλές ευκαιρίες για εναλλακτικό τουρισμό, τόσο στη Μαγνησία όσο και σε όλη τη Θεσσαλία. Εξάλλου, κάθε κοινός θνητός οφείλει να έρθει, για να καταλάβει γιατί οι θεοί του Ολύμπου έκαναν διακοπές σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο», λέει χαρακτηριστικά. Υπήρξαν φαινόμενα υπερτουρισμού στην περιοχή; «Όχι ιδιαίτερα. Το καλό με τη Σκιάθο, που είναι η τουριστική ναυαρχίδα της περιοχής, είναι ότι έχουν γίνει σοβαρές υποδομές, έχει αλλάξει το δίκτυο συγκοινωνίας στο νησί, με αποτέλεσμα, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός τουριστών, να μην υπάρχει πίεση υπερτουρισμού», απαντά ο κ. Αναστασίου.

Για ένα άλλο τουριστικό μοντέλο

«Η Θεσσαλία μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο μοντέλο τουριστικού προορισμού, προσφέροντας ένα πλούσιο τουριστικό προϊόν με μια διαφορετικότητα. Η επέκταση του πτητικού έργου στο αεροδρόμιο της Αγχιάλου μπορεί να φέρει και μαζικότητα και να υπάρχει και όφελος για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας», τονίζει από τη μεριά του ο Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού-Πολιτισμού του Ελληνογερμανικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Ελλάδος. Η κατάσταση στον επιχειρηματικό κόσμο του τουρισμού είναι σίγουρα μουδιασμένη λόγω του πλήγματος του Daniel. Για τον ίδιο, μεγάλο στοίχημα είναι η τιμολογιακή πολιτική, ώστε να γίνει ελκυστικός ο προορισμός. Το πρόβλημα εξάλλου της μη αποπληρωμής των οφειλών από Γερμανούς tour operators, που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι πια παρελθόν. «Το κόστος λειτουργίας στον τουρισμό είναι δυσβάσταχτο στην Ελλάδα. Μια ισορροπία "τρόμου»" στο να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός και να κοστολογήσεις την παροχή σου, που δημιουργεί και συμπεριφορές υπερβολικής τιμολόγησης, που ευτυχώς η αγορά τις αυτορρυθμίζει», τονίζει μιλώντας στην Deutsche Welle ο κ. Τάσιος. Για τον ίδιο χρειάζεται και αλλαγή της ελληνικής κουλτούρας, που έχει πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες διακοπών τον χρόνο, γεγονός που δεν βοηθά στη μείωση των τιμών. «Άλλες εθνικότητες κάνουν διακοπές και σε άλλες εποχές στην Ελλάδα, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή του μοντέλου στις σχολικές διακοπές, των αδειών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ή για παράδειγμα οι συνταξιούχοι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού να μην πηγαίνουν στην υψηλή περίοδο. Έτσι θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν φαινόμενα υπερπληθυσμού ή υπερτουρισμού και να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο», επισημαίνει.

Περισσότερες πτήσεις από Γερμανία

Η γερμανική αγορά είναι για τη Θεσσαλία από τις κύριες αγορές, με σημαντικό αριθμό επισκεπτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι, ειδικά στο Νότιο Πήλιο και στις Σποράδες, και οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Αγχιάλου κρατούν ζωντανή αυτή την αγορά, αλλά και της Κεντρικής Ελλάδας. Οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές και στην πραγματικότητα εξυπηρετείται μια ευρύτερη γεωγραφική ενότητα 800.000 κατοίκων μεγάλων πόλεων. «Από την περιοχή παίρνουμε το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε περισσότερες αεροπορικές πτήσεις. Με αεροδρόμιο αναχώρησης το Ντίσελντορφ, η φετινή σεζόν πήγε πάρα πολύ καλά. Αναλύουμε τα δεδομένα και είμαστε σε σκέψη αν θα βάλουμε στο πρόγραμμα ακόμα μια πτήση, και με κάποιο άλλο αεροδρόμιο προς Αγχίαλο», λέει μιλώντας στην Deutsche Welle o Κόνσταντιν Μάιερ, αρμόδιος για την πώληση των αεροπορικών πακέτων σε tour operators της εταιρείας Eurowings.



«Η Θεσσαλία είναι κατά την προσωπική μου γνώμη η εικόνα της αυθεντικής Ελλάδας. Ξέρουμε τα νησιά, αλλά εδώ είναι μια άλλη μορφή τουρισμού, που συνδυάζει το βουνό με θάλασσα με εναλλακτικό τουρισμό και με στοιχεία βιωσιμότητας», λέει χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε άραγε το αεροδρόμιο της Αγχιάλου να εξυπηρετήσει για περισσότερους μήνες πτήσεις από Γερμανία; «Είναι ένας καλοκαιρινός προορισμός για εμάς με μια τάση ανόδου, όχι ακόμη για περισσότερους μήνες. Βέβαια, και η τελευταία πτήση από Βόλο ήταν πλήρης. Είμαστε όμως ευέλικτοι, αν υπάρχει ζήτηση, να αντιδρούμε γρήγορα και να κάνουμε αλλαγές, αν χρειαστεί», αναφέρει.

Κλασικός και εναλλακτικός τουρισμός

Οι Γερμανοί tour operators γνώρισαν τις ομορφιές της περιοχής πηγαίνοντας βόλτα με το τρενάκι του Πηλίου στις Μηλιές και μετά στη Βυζίτσα για παραδοσιακό φαγητό και εν συνεχεία κρουαζιέρα στον Παγασητικό με μια παραδοσιακή σκούνα, με στάσεις στην πολυφωτογραφημένη Τζάστενη και στην Νταμούχαρη, όπου γυρίστηκε η ταινία Mamma Mia, γεμίζοντας με εικόνες και γεύσεις και κάνοντας μπάνιο ακόμα και με συννεφιά. Απολαμβάνοντας την κουλτούρα του τσίπουρου της πόλης του Βόλου, μία ολόκληρη ιεροτελεστία, όπου απλά παραγγέλνεις τον αριθμό από τα τσίπουρα που θα πιεις και τα πιάτα είναι κάθε φορά μία έκπληξη.



«Το πρώτο καλοκαίρι κύλησε καλά, είμαστε ικανοποιημένοι με την περίπτωση της Ελλάδας. Μετά την πτώχευση της Attika Reisen έχει δημιουργηθεί ένα κενό στην Ελλάδα, που θέλουμε να το καλύψουμε, και η περιοχή της Θεσσαλίας προσφέρει καλές δυνατότητες», λέει ο Όλιβερ Τσαν από την εταιρεία ΟLIMAR. Τo πρακτορείο του προσφέρει τις κλασικές διακοπές του "ήλιος και θάλασσα", αλλά πλέον και με θεματικές εκδρομές και συνδυαστικά προγράμματα. Κατέχει στη γερμανική αγορά την πρώτη θέση όσον αφορά τον προορισμό της Πορτογαλίας και η περίπτωση της Ελλάδας μοιάζει πολύ. «Οι ομορφιές του τόπου, η γαστρονομία, βλέπω καλή προοπτική. Χρειάζεται βέβαια σχεδιασμός για 3-5 χρόνια, για να διαμορφωθεί ένα τελικό πρόγραμμα προσφοράς. Σε σχέση βέβαια με Ιταλία και Ισπανία το επίπεδο των ξενοδοχείων είναι λίγο χαμηλότερο», αναφέρει.



Ολοένα και περισσότερους φίλους αποκτούν οι διακοπές με ιστιοπλοϊκό. «Προσφέρουμε μια 7ημερη εκδρομή με ιστιοπλοϊκό, με Γερμανό καπετάνιο, στις περιοχές της Αττικής και της Κέρκυρας. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε από τον Βόλο στις Σποράδες. Μιλήσαμε με τους ιδιοκτήτες ιστιοπλοϊκών και είχαμε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις», αναφέρει η Γιανίνα Σένε από την εταιρεία Sail with Us, συνεχίζοντας: «Έχουν γίνει μόδα οι διακοπές με ιστιοπλοϊκό και στη Γερμανία, είναι ένα είδος αθλητισμού και συμμετοχής σε ομάδα. Δεν είναι οι κλασικές διακοπές στην παραλία. Μπορείς να κάνεις και να ζήσεις πολλά σε μια τέτοια εβδομάδα», τονίζει.



Η Σόνια Σούπσκι από το πρακτορείο VinoVia ήρθε για δεύτερη φορά στην περιοχή. Με την εταιρεία της προσφέρει ταξίδια και περιηγήσεις για περιπατητικές διαδρομές, αναρριχήσεις, γευσιγνωσία, δοκιμή κρασιών. «Οι πεζοπορίες εδώ μπορούν να συνδυαστούν με το μπάνιο στη θάλασσα κι αυτό αρέσει πολύ στους Γερμανούς», επισημαίνει. Το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα αρκετοί ήταν οι τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους κάνοντας πεζοπορία σε νησιά. «Η πεζοπορία γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, πολλοί όμως δεν είναι καλά προετοιμασμένοι. Πρέπει να ξέρεις τι ρούχα και παπούτσια να φορέσεις, πώς πρέπει να προφυλαχθείς από τη ζέστη ή το κρύο, τις προμήθειές σου. Εάν δεν μπορείς να τα διασφαλίσεις, πρέπει να έχεις έναν οδηγό». Στις b2b συναντήσεις συνάντησε μεγάλο ενδιαφέρον και είδε πολλές ευκαιρίες για συνεργασίες με μικρά, αλλά και πολυτελή ξενοδοχεία. «Οι πεζοπορικές διαδρομές χαράσσονται καλύτερα, υπάρχουν πολλές φυσικές ομορφιές και το αεροδρόμιο είναι κοντά. Το φαγητό είναι πολύ νόστιμο, το βιολογικό κρασί μου άρεσε πολύ κι ο καιρός ήταν ευχάριστος. Α, και για να μην το ξεχάσω, το τσίπουρο είναι καταπληκτικό!», είπε χαρακτηριστικά.

