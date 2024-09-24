Οικονομική κρίση στην Κίνα: Αντίο Louis Vuitton, ώρα για «μαϊμούδες»

Πριν από 10 χρόνια, οι Κινέζοι αγοραστές θεωρούνταν οι κορυφαίοι καταναλωτές ειδών πολυτελείας στον κόσμο. Μάλιστα, ναυλωμένες πτήσεις τσάρτερ έφταναν από την Κίνα στο Παρίσι και το Μιλάνο, μόνο και μόνο για να αγοράσουν τα δυτικά προϊόντα από διάσημες μάρκες, όπως η Louis Vuitton, η Chanel και η Prada.

Πλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Κίνα, οι νεαροί Κινέζοι της Gen Z στρέφονται όλο και περισσότερο σε πιο προσιτές εναλλακτικές, μια τάση που γίνεται «το νέο mainstream».

Την τωρινή κατάσταση στις καταναλωτικές συνήθειες των νέων στη χώρα της περιγράφει στο CNN η Zheng Jiewen, 23, που εργάζεται με πλήρη απασχόληση σε ένα διαφημιστικό γραφείο στη νότια μεγαλούπολη του Guangzhou.

Η Zheng κέρδιζε 30.000 γιουάν (4.230 $) το μήνα όταν άρχισε να εργάζεται πριν από δύο χρόνια. Όμως από πέρυσι, όταν οι νέες επιχειρήσεις στην εταιρεία στην οποία εργαζόταν άρχισαν να μειώνονται, ο μισθός της μειώθηκε σταδιακά, με αποκορύφωμα μια σημαντική περικοπή τον Φεβρουάριο που μείωσε τα έσοδα της της στο μισό.

«Σοκαρίστικα και μείωσα αμέσως τις δαπάνες μου για να τα βγάλω πέρα με τον νέο μου μισθό», είπε στο CNN. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον αγορές Louis Vuitton, Chanel ή Prada, - από τις αγαπημένες της φίρμες.

Αντίθετα, αυτές τις μέρες, η Zheng και οι φίλοι της ξοδεύουν τα όλο και πιο περιορισμένα κεφάλαιά τους σε προϊόντα που ονομάζονται "pingti", υψηλής ποιότητας αντίγραφα επώνυμων προϊόντων γνωστών - στα αγγλικά γνωστά ως "dupes" και στα ελληνικά… «μαϊμούδες».

Μερικές απομιμήσεις είναι τόσο τέλειες που δε διακρίνονται ουσιαστικά από τα αυθεντικά προϊόντα, ενώ άλλες είναι εμπνευσμένα από το αρχικό σχέδιο και προσφέρουν περισσότερα χρώματα ή υφές.

Η δημοτικότητα αυτής της κατηγορίας προϊόντων αυξάνεται καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Κίνα πλησιάζει σε ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με αναλυτές.

Αυτή η οικονομική επιβράδυνση είχε ως αποτέλεσμα οι αναζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προϊόντα "pingti" να τριπλασιαστούν από το 2022 έως το 2024, δήλωσε η Laurel Gu, διευθύντρια της Mintel, εταιρείας έρευνας αγοράς, με έδρα τη Σαγκάη.

Πηγή: skai.gr

