Ιάσων Αποστολόπουλος κατά Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Έντονες αντιδράσεις πυροδότησε η νέα τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού, αυτή τη φορά, για την τραγωδία στη Χίο, με θύματα 15 μετανάστες.

Η Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης στο Facebook, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες, αλλά και έντονη κριτική προς το κράτος.

Στο μήνυμά της έκανε λόγο, μεταξύ άλλων για ελλιπή μέτρα πρόληψης και για αδυναμία αποτροπής των «παράνομων εισβολών», προκαλώντας την αντίδραση του διασώστη προσφύγων και ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλου, ο οποίος σχολίασε δημόσια κάτω από την ανάρτησή της.

Στο σχόλιό του έθεσε σειρά ερωτημάτων, αναφερόμενος σε τραυματισμένα παιδιά που νοσηλεύονται, σε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και σε εγκύους που έχασαν τα αγέννητα παιδιά τους μετά το περιστατικό. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι αιτούντες άσυλο προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο και ότι η απουσία ασφαλών και νόμιμων οδών αναγκάζει τους ανθρώπους να εισέρχονται παράτυπα στη χώρα για να καταθέσουν αίτημα ασύλου.

Με βάση αυτά, κάλεσε τη Μαρία Καρυστιανού να αναθεωρήσει τη χρήση του όρου «εισβολείς».

Λίγη ώρα αργότερα, παρέμβαση έκανε και ο Νίκος Πλακιάς. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι το σχόλιο του Ιάσονα Αποστολόπουλου είχε αρχικά δημοσιευτεί μόνο στο Facebook, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού.

Ο Ιάσων Αποστολόπουλος απάντησε στη συνέχεια δημοσιοποιώντας το ίδιο σχόλιο και στο X.

Τι εννοείτε κ Πλακιά; Να φοβάμαι να ανεβάσω την απάντηση μου στην κυρία Καρυστιανού; Αφού έκανα δημόσιο σχόλιο στο FB και φαίνεται παντού, γιατί να το ανεβάσω και εδώ;

Αλλά αφού επιμένετε, ορίστε. https://t.co/Py7yuirx4Q pic.twitter.com/8uecLVKhdc — Iasonas Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) February 6, 2026

