Είχε σπουδάσει στο εξωτερικό με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Στρατολογήθηκε από τους Κινέζους σε ένα συνέδριο του ΝΑΤΟ το Φθινόπωρο και η CIA αμέσως εντόπισε ίχνη οικονομικής συναλλαγής, που κρίθηκαν ύποπτα.

Κι ενώ ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και κατηγορείται για κατασκοπεία που μπορεί να του επιφέρει ποινή κάθειρξης 20 ετών και αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ της συγκεκριμένης - σπάνιας στα ελληνικά χρονικά - υπόθεσης. Για την ώρα, κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους (στην Κίνα), με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα, ενώ οι Αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους σε ένα ακόμη άτομο.

Ο 54χρονος «κατάσκοπος», ο οποίος κρατείται στην Αερονομία, θεωρείται από τους πιο καταρτισμένους στον τομέα του, με μεγάλη εξειδίκευση στις κρυπτογραφημένες πληροφορίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα, με εκπαίδευση στο εξωτερικό και με μια καριέρα 35 ετών.

Τα ερωτήματα που πλέον δημιουργούνται για τον υπό κράτηση αξιωματικό, με το βαρύ βιογραφικό, είναι συγκεκριμένα και οι απαντήσεις που δόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Σε τι θεση υπηρετούσε ο σμήναρχος και ποιες ήταν οι προσβάσεις του σε άκρως απόρρητα δεδομένα;

Για την εκπαίδευσή του και τις σπουδές στο εξωτερικό εκτιμάται ότι το ελληνικό δημόσιο δαπάνησε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Έχει υπηρετήσει σε κλάδο που αφορούσε στις επικοινωνίες, στην αεράμυνα και στα ηλεκτρονικά συστήματα. Τον περασμένο Ιούλιο, μάλιστα, ανέλαβε διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικών στο Καβούρι Αττικής, μονάδα στην οποία συνελήφθη. Ο 54χρονος σμήναρχος μηχανικός επικοινωνιών, είχε διατελέσει αξιολογητής συστημάτων επκοινωνίας και πληροφοριών του ΝΑΤΟ, συμμετείχε στην ανάπτυξη λογισμικού για τα ιπτάμενα ραντάρ και είχε εμπλακεί σε συμβάσεις αγοράς και αναβάθμισης των Patriot της Πολεμικής Αεροπορίας. Έχει μεγάλη εξειδίκευση στις κρυπτογραφημένες πληροφορίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα στοιχεία που αποτελούν επτασφράγιστο μυστικό. Επί μία δεκαετία υπηρέτησε ως αξιολογητής συστημάτων επικοινωνίας του ΝΑΤΟ και από τη θέση αυτή είχε πρόσβαση στα πιο καλά φυλασσόμενα μυστικά της Συμμαχίας. Από το 2002 ως το 2012 πραγματοποιούσε τακτικές επισκέψεις σε αεροπορικές βάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Τι πληροφορίες έδινε;

Με τις γνώσεις που είχε μπορούσε να αποδόσει πληροφορίες σχετικές: Με τις συχνότητες στρατηγικών μέσων (ιπτάμενα ραντάρ, ιπτάμενα τάνκερ, υποβρύχια, συστήματα αεράμυνας). Με πρωτόκολλα διασύνδεσης, τις μεθόδους, δηλαδή, που τα συστήματα πάσης φύσεως διασυνδέονται σε κοινά κέντρα επιχειρήσεων. Με διαδικασίες κρυπτογράφησης, τους κώδικες που χρησιμοποιούν οι Νατοϊκοί για να επικοινωνούν και φυσικά τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτούς τους κώδικες. Με όλα αυτά, θα μπορούσαν οι εντολείς του (οι Κινέζοι στην προκειμένη περίπτωση) να γνωρίζουν με ακρίβεια τα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ, τις αδυναμίες και την ιεραρχία του συστήματος, όπως και τις τακτικές που εφαρμόζουν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι άλλες συμμαχικές χώρες.

Γιατί η ΕΥΠ δεν λειτούργησε μονη της;

Κι αν στο τελευταίο σκέλος της υπόθεσης η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών λειτούργησε μόνη της, με τη συνδρομή στελεχών του ΓΕΕΘΑ, δύο μήνες νωρίτερα συνεργάστηκε με τη CIA, η οποία έδωσε την αρχική πληροφορία στην ΕΥΠ. Η CIA ήταν αυτή που συνέλεξε πληροφορίες από ίχνη που άφησαν οικονομικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί η έρευνα της ελληνικής πλευράς. Σύμφωνα με την ομολογία του 54χρονου, η στρατολόγησή του πραγματοποιήθηκε σε συνέδριο του ΝΑΤΟ στο εξωτερικό, όπου τον προσέγγισαν αξιωματούχοι των κινεζικών κρατικών υπηρεσιών. Η έρευνα για το αν λειτουργούσε μόνος του, ή ήταν μέλος ενός δικτύου, συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, καθώς έχουν εντοπιστεί ύποπτες επαφές με απόστρατους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πληρωνόταν για τις υπηρεσίες του;

Σύμφωνα με όσα έχει ομολογήσει, δέχθηκε να στρατολογηθεί επειδή υπήρξε αμοιβή. Ψηφιακά ίχνη οικονομικών συναλλαγών έχουν εντοπιστεί και αυτά επιβεβαιώνουν τις οικονομικού περιεχομένου σχέσεις του με τις κρατικές υπηρεσίες της Κίνας. Μετρητά δεν έχουν βρεθεί, ωστόσο οι έρευνες δείχνουν ότι μάλλον πληρωνόταν με κρυπτονομίσματα, καθώς σε αρκετές αναρτήσεις του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αναφερόταν συχνά στα crypto.

