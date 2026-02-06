Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Καταγράφηκε σεισμική ακολουθία με τέσσερις δονήσεις μεγέθους 3,8 έως 3,9 Ρίχτερ στα νότια της Ιεράπετρας εντός μιας μισής ώρας

Η τελευταία δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:30 με μέγεθος 3,2 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 5,5 χλμ και επίκεντρο 17 χλμ νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας

Η πυροσβεστική αναφέρει ότι οι σεισμικές δονήσεις δεν προκάλεσαν ανησυχία ή αναστάτωση στην περιοχή καθώς δεν έγιναν έντονα αισθητές

Σειρά σεισμικών δονήσεων καταγράφεται την τελευταία μιάμιση ώρα στα νότια της Ιεράπετρας Λασιθίου. Η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο λίγο μετά τις επτά και μισή το βράδυ της Παρασκευής, ενώ αμέσως μετά, και μέσα σε διάστημα μισής ώρας, καταγράφηκαν σε θαλάσσιο χώρο ακόμη τρεις σεισμικές δονήσεις με ένταση από 3,8 έως 3,9 Ρίχτερ.

Τελευταία δόνηση καταγράφηκε λίγο πριν τις οκτώ και μισή το βράδυ. Είχε ένταση 3,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 17 χλμ Νοτιανατολικά της Ιεράπετρας και εστιακό βάθος στα 5,5 χλμ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δονήσεις, καθώς δεν έχουν γίνει έντονα αισθητές, δεν έχουν προκαλέσει ανησυχία ή αναστάτωση στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

