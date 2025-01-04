Η συγκλονιστική ιστορία της 33χρονης εγκύου καθηγήτριας που έχασε τη ζωή της στην Πρέβελη

H συγκλονιστική ιστορία της σόκαρε το πανελλήνιο. Η 33χρονη Αμερικανίδα έχασε τη ζωή της στη διάρκεια πεζοπορίας στην αγαπημένη της Κρήτη πριν από μερικές ημέρες. Αρχικά, από τον τραυματισμό της έχασε το μωρό που κυοφορούσε και στη συνέχεια άφησε και η ίδια την τελευταία της πνοή.

Η Clara Thomann βρέθηκε στην Κρήτη μαζί με τον σύντροφό της Έλιοτ Φιν για να περάσει τις μέρες των γιορτών.

Το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου αποφάσισε να πάει για πεζοπορία μαζί με τον σύντροφό της στην Πρέβελη, όπως έχει γράψει το Cretalive.

Ξαφνικά έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό, ενώ στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση των Αρχών για τον ανάσυρσή της.

Όπως είναι γνωστό, παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και έτσι η οικογένειά της που έφτασε από την πρώτη στιγμή στην Ελλάδα, για να βρεθεί στο πλευρό της, αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά της σε μία κίνηση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Καθηγήτρια φυσικής με αγάπη στην πεζοπορία

Η Κλάρα ήταν καθηγήτρια φυσικής στο γυμνάσιο Dos Pueblos στην Καλιφόρνια. Θα έφερνε στον κόσμο το παιδί της τον Μάρτιο, όμως τίποτα δεν την σταματούσε από το αγαπημένο της χόμπι, την πεζοπορία.

Μάλιστα, συχνά ταξίδευε σε διάφορες χώρες με ένα σακίδιο στην πλάτη, ενώ αγαπημένοι προορισμοί της ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία.

Ο σύντροφός της ανακοίνωσε ότι θα σκορπίσει τις στάχτες της σε Ελλάδα και Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

