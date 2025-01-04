Ρόδος: Eπεισοδιακή σύλληψη διακινητών έπειτα από καταδίωξη

Τις πρωινές ώρες χθες, πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου «ΑΦΑΝΤΟΥ» στη Ρόδο ένα ταχύπλοο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα με πορεία προς τις απέναντι τουρκικές ακτές. Και ενώ το σκάφος του Λιμενικού προέβη στη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, το ταχύπλοο δεν ανταποκρίθηκε. Ακολούθησε καταδίωξη από το σκάφος του ΛΣ, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου.

Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες του (ένας υπήκοος Τουρκίας και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν), ηλικίας 25 και 27 ετών, οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου. Κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι οι ανωτέρω μετέφεραν και αποβίβασαν ικανό αριθμό αλλοδαπών από το Φετιγέ της Τουρκίας στις ανατολικές ακτές της Ρόδου. Από στεριάς διεξήχθησαν έρευνες από στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. προς εντοπισμό των αποβιβασθέντων αλλοδαπών, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθησαν οι ανωτέρω αλλοδαποί, για παράβαση του Ν. 5038/23 "Διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών σε ελλαδικό χώρο" και του Ν. 3386/2005 "Παράνομη είσοδος στη χώρα", ενώ το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε.

