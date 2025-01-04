Θεσσαλονίκη: «Δεν έπεφτε καρφίτσα» την περίοδο των γιορτών - Γεμάτα τα ξενοδοχεία και τα Θεοφάνεια

Την ευχή το 2025 να είναι τόσο καλό για τον τουρισμό όσο το 2024 και να αφήσει το ίδιο δυναμικό, θετικό «αποτύπωμα» και στα ξενοδοχεία της πόλης εξέφρασε ο ταμίας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Μουσιάδης, μιλώντας στο «Πρακτορείο, 104,9 FM». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση τον τελευταίο και εορταστικό μήνα του χρόνου ήταν αυξημένη συγκριτικά με το ανάλογο διάστημα του 2023.

«Το 2024 έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η πόλη μας γέμισε πραγματικά κατά το διάστημα των εορτών. Αναμένουμε τα επίσημα στοιχεία για τα ξενοδοχεία της πόλης, ωστόσο, εκτιμώ ότι η κίνηση ήταν 10 με 15% καλύτερη συγκριτικά με τον προηγούμενο Δεκέμβριο και ο εγχώριος τουρισμός βοήθησε πάρα πολύ. Τα ξενοδοχεία γέμισαν με Έλληνες», τόνισε ο κ. Μουσιάδης, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου για τα ξενοδοχεία 3 αστέρων Μακεδονίας-Θράκης-Θάσου. «Η εκτίμησή μου είναι ότι τον Δεκέμβριο το 60% ήταν Έλληνες. Έχουμε όλες τις εθνικότητες και πολλούς Βαλκάνιους, ωστόσο ο εγχώριος τουρισμός κυριάρχησε. Επίσης, μεγάλη προτίμηση στη Θεσσαλονίκη αυτό το γιορτινό διάστημα έδειξαν οι Κύπριοι», σημείωσε.

«Είχαμε πελάτες που μας έλεγαν "ήρθαμε για το μετρό"»

Η Θεσσαλονίκη εφέτος έγινε για ακόμη έναν λόγο ελκυστικός προορισμός: για το μετρό της. Στον εντυπωσιακό στολισμό, τη μεγάλη αγορά της, τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και την γαστρονομική ταυτότητά της προστέθηκε το μετρό, το οποίο προσέλκυσε επισκέπτες από τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. «Αλήθεια, και το μετρό βοήθησε, είχε πολύ κόσμο από κοντινές πόλεις που ήρθαν για να δουν και το μετρό. Μπορεί κάποιος να μην το κατανοεί αυτό, αλλά είχαμε πελάτες που μας έλεγαν "ήρθαμε για το μετρό"», ανέφερε ο κ. Μουσιάδης.

Με πολύ κόσμο και το τριήμερο των Θεοφανείων

Ο χρόνος άλλαξε αλλά οι γιορτές δεν τελείωσαν ακόμη και το τριήμερο των Θεοφανείων, όπως επεσήμανε ο ταμίας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, κινείται στα ίδια δυναμικά επίπεδα. «Το τριήμερο αυτό δουλεύει πολύ, όπως την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα, η Θεσσαλονίκη έχει πολύ κόσμο, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα», υπογράμμισε ο κ. Μουσιάδης.

Με υψηλές πληρότητες και η ορεινή Χαλκιδική

Υψηλές πληρότητες καταγράφηκαν και στα καταλύματα της ορεινής Χαλκιδικής. «Περιοχές του ορεινού όγκου της Χαλκιδικής είχαν υψηλές πληρότητες ένα γεμάτο δεκαήμερο, παρ' όλο που είναι λίγα τα κρεβάτια, περίπου 300 στο σύνολο», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Καταλύματα σε «Ταξιάρχη, Αρναία, Βράστανα και Πολύγυρο είχαν κόσμο εφέτος τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά», τόνισε ο κ. Τάσιος και συμπλήρωσε ότι αν και με χαμηλότερες πληρότητες και το τριήμερο των Θεοφανείων κινείται ικανοποιητικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

