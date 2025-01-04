Λάρισα: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 39χρονου - «Χτενίζουν» τον Πηνειό

Συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 30 Δεκεμβρίου, όταν έφυγε από το σπίτι του στη Λάρισα για να πάει μία βόλτα και δεν επέστρεψε.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 8ης ΕΜΑΚ επιχειρούν εντός του ποταμού, «χτενίζοντας» όλη την παραποτάμια περιοχή προσπαθώντας να βρουν τον 39χρονο.

Στις προσπάθειες για τον εντοπισμό του 39χρονου συμμετέχουν και drones, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr , σήμερα οι έρευνες επεκτείνονται από την περιοχή της ΔΕΥΑΛ μέχρι και την Αγία Μαρίνα.

Υπενθυμίζεται πως για τον εντοπισμό του ενεργοποιήθηκε και το «Silver Alert».

Πηγή: skai.gr

