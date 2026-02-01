Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας Καμπανού: «Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…»

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που ο Άλκης Καμπανός έπεφτε θύμα τυφλής οπαδικής βίας.

Το «μην με χτυπάτε άλλο» που φώναζε ο 19χρονος δεν ήταν αρκετό για να τον σώσει. Ο νεαρός φίλος του Άρη δολοφονήθηκε αφήνοντας σε σοκ όλη την Ελλάδα, με τους γονείς του να προσπαθούν ακόμη να διαχειριστούν την απώλεια. Η μητέρα του, Μελίνα Κακουλίδου, έγραψε ένα ποίημα, που συγκλονίζει.

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ... Πώς να από λησμονήσω αυτό που είναι ζωή. Κομμάτι από μένα σώμα μου και ψυχή... Γιατί να μην αρχίζει ο Φλεβάρης απ' τις δυο και πρώτη του Φλεβάρη μου είπαν δεν είσαι εδώ... Κι αν η σιωπή πονάει, εγώ θα σου μιλώ. Του πόνου σου να πάρω, όλο το μερικό... Σένα σε λένε Άλκη και πάντα θα είσαι εδώ, Και εγώ η Μελίνα η μάνα πρέπει να ζω για δυο... 1 Φεβρουαρίου 2026».



