Λάρισα: Υπερχείλισε ρέμα στην περιοχή Κόκκινο Νερό - Δείτε βίντεο

Ρέμα υπερχείλισε στην περιοχή Κόκκινο Νερό στη Λάρισα λόγω της κακοκαιρίας, η οποία συνοδεύεται με βροχές και καταιγίδες.
Το ρέμα υπερχείλισε σε παραλιακό δρόμο ωστόσο οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση και από άλλο σημείο.
Ο αντιδήμαρχος της περιοχής ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως δεν εκτιμά να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Δείτε βίντεο:
Πηγή: skai.gr
