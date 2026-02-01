Λογαριασμός
Λάρισα: Υπερχείλισε ρέμα στην περιοχή Κόκκινο Νερό - Δείτε βίντεο

Το ρέμα υπερχείλισε σε παραλιακό δρόμο ωστόσο οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση και από άλλο σημείο 

Ρέμα

Ρέμα υπερχείλισε στην περιοχή Κόκκινο Νερό στη Λάρισα λόγω της κακοκαιρίας, η οποία συνοδεύεται με βροχές και καταιγίδες

Το ρέμα υπερχείλισε σε παραλιακό δρόμο ωστόσο οι κάτοικοι έχουν πρόσβαση και από άλλο σημείο.

Ο αντιδήμαρχος της περιοχής ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως δεν εκτιμά να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: κακοκαιρία Λάρισα ρέμα
