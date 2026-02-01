Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Φεβρουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου στις 07:29 και δύση ήλιου στις 17:48 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 19 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Κυριακή 1η Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Τελώνου και Φαρισαίου, του Αγίου Τρύφωνος του Μάρτυρα της Φιλικητάτης Μάρτυρος ενώ είναι και η Αρχή του Τριωδίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Τρύφων, Τρύφωνας, Τρυφωνία
  • Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα

Ανατολή ήλιου: 07:29 - Δύση ήλιου: 17:48 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 14.2 ημερών


 

