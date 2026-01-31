Νέο περιστατικό βίας που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο χωριό Μπάφρα Ιωαννίνων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αστυνομικές αρχές.

Το συμβάν δεν αποκλείεται να αποτελεί συνέχεια του επεισοδίου με ρίψη πυροβολισμών που είχε καταγραφεί πριν από μερικές ημέρες στη Ζωοδόχο Ιωαννίνων, σύμφωνα με το epirusgate.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο δράστες, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να είχε εμπλοκή και στο περιστατικό της Ζωοδόχου. Τουλάχιστον δύο άτομα, επιβαίνοντες σε μαύρο τζιπ μάρκας Porsche Cayenne, μετέβησαν στη Μπάφρα και, σε υπαίθριο χώρο του χωριού, επιτέθηκαν σε 21χρονο άνδρα, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαιριές στο πίσω μέρος των γλουτών.Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο τρόπος της επίθεσης δείχνει ότι οι δράστες στόχευαν στον εκφοβισμό του θύματος και όχι στον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι δύο βασικοί δράστες έχουν διαφύγει και αναζητούνται, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ εξετάζεται σοβαρά η σύνδεσή της με το πρόσφατο επεισόδιο στη Ζωοδόχο.

