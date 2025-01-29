Λογαριασμός
Η... πρωτότυπη βασιλόπιτα «νεκροταφείο» που έκοψε η διεύθυνση κοιμητηρίων Βόλου

Πάνω στο κέικ, αντί για τα συνηθισμένα διακοσμητικά, υπήρχαν αντικείμενα που αν και μακάβρια μόνο γέλιο μπορούσαν να προκαλέσουν

Βασιλόπιττα

Mια εκδήλωση που θα μνημονεύεται για το χιούμορ της διοργάνωσε η Διεύθυνση Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου για την ετήσια τελετή κοπής της βασιλόπιτας, προσθέτοντας μια μοναδική πινελιά που τους άφησε όλους άναυδους.

Βασιλοπιτα

Πάνω στο κέικ, αντί για τα συνηθισμένα διακοσμητικά, υπήρχαν αντικείμενα που αν και μακάβρια μόνο γέλιο μπορούσαν να προκαλέσουν όπως... τάφοι, σκελετοί, νεκροθάφτης και ένας ιερέας.

Βασιλόπιτα

Οι μικροί τάφοι, αποτέλεσαν μια πρωτότυπη αναφορά στο έργο της υπηρεσίας, που ασχολείται καθημερινά με τη διαχείριση και τη συντήρηση των κοιμητηρίων της πόλης.

βασιλοπιτα

Πηγή: Thenewspaper.gr

