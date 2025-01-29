Η... πρωτότυπη βασιλόπιτα «νεκροταφείο» που έκοψε η διεύθυνση κοιμητηρίων Βόλου

Mια εκδήλωση που θα μνημονεύεται για το χιούμορ της διοργάνωσε η Διεύθυνση Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου για την ετήσια τελετή κοπής της βασιλόπιτας, προσθέτοντας μια μοναδική πινελιά που τους άφησε όλους άναυδους.

Πάνω στο κέικ, αντί για τα συνηθισμένα διακοσμητικά, υπήρχαν αντικείμενα που αν και μακάβρια μόνο γέλιο μπορούσαν να προκαλέσουν όπως... τάφοι, σκελετοί, νεκροθάφτης και ένας ιερέας.

Οι μικροί τάφοι, αποτέλεσαν μια πρωτότυπη αναφορά στο έργο της υπηρεσίας, που ασχολείται καθημερινά με τη διαχείριση και τη συντήρηση των κοιμητηρίων της πόλης.

