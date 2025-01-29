Στην αφαίρεση της επιμέλειας του 3χρονου Άγγελου από την 26χρονη μητέρα του, που κατηγορείται πως μαζί με τον 44χρονο σύντροφό της τον κακοποιούσαν άγρια, προχωρά με απόφασή του το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretatimes.gr, ο Εισαγγελέας κατέθεσε αίτημα να δοθεί η επιμέλεια στη γιαγιά του παιδιού, που δίνει μεγάλη μάχη με τη ζωή του, καθώς παραμένει διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται πως τις δύσκολες αυτές ώρες, στο πλευρό του μικρού είναι μόνο η γιαγιά του, όπως ανέφερε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.