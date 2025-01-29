Τραγωδία σημειώθηκε στα Εξάρχεια με έναν 98χρονο να εντοπίζεται νεκρός στο κρεβάτι του, στο διαμέρισμα που διέμενε με την κόρη του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 74χρονη κόρη του, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενημέρωσε το μεσημέρι της Τετάρτης συγγενικό της πρόσωπο αναφέροντας ότι σκότωσε τον πατέρα της.
Όταν έφτασε ωστόσο στο σημείο η αστυνομία, δεν διαπίστωσε κάποιο εμφανές τραύμα.
Στο σημείο αναμένεται και ιατροδικαστής για να εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
