Τραγωδία σημειώθηκε στα Εξάρχεια με έναν 98χρονο να εντοπίζεται νεκρός στο κρεβάτι του, στο διαμέρισμα που διέμενε με την κόρη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 74χρονη κόρη του, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενημέρωσε το μεσημέρι της Τετάρτης συγγενικό της πρόσωπο αναφέροντας ότι σκότωσε τον πατέρα της.

Όταν έφτασε ωστόσο στο σημείο η αστυνομία, δεν διαπίστωσε κάποιο εμφανές τραύμα.

Στο σημείο αναμένεται και ιατροδικαστής για να εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Πηγή: skai.gr

