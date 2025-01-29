Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερος έφυγε από τα δικαστήρια ο ιδρυτής της Κοινωνικής Κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος απολογήθηκε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εγκληματική οργάνωση. Σε βάρος του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε χρήματα από την κοινωνική κουζίνα για να παίξει σε τυχερά παιχνίδια και σε στοιχηματικές εταιρείες.

Ελεύθεροι αφέθηκαν η μητέρα του και ο γαμπρός του χωρίς την επιβολή όρων, οι οποίοι φέρονται να διακίνησαν τα ποσά αυτά μέσα από τέσσερις προσωπικούς λογαριασμούς για να καταλήξουν στον Κ. Πολυχρονόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε κατά την απολογία του τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως όλες οι κινήσεις στους λογαριασμούς της ΜΚΟ είναι νόμιμες.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να ισχυρίστηκε πως τα χρήματα διατέθηκαν στις ανάγκες του Άλλου Ανθρώπου, καταθέτοντας και αποδείξεις για αγορές που έγιναν για τη ΜΚΟ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ το ελεγχόμενο ποσό ανέρχεται στα 650.000 ευρώ.

Παράλληλα, ζήτησε από τη δικαστική λειτουργό τη μετατροπή του κατηγορητηρίου από τα κακουργήματα της εγκληματική οργάνωσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος σε αδικήματα πλημμεληματικής μορφής. Κι αυτό γιατί η υπεράσπιση του φέρεται να κατέθεσε στοιχεία που κατά την ίδια είναι ικανά να πείσουν τις αρχές ότι από ένα χρονικό διάστημα και μετά, τα χρήματα δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε στοιχηματικές εταιρείες.

Ο γαμπρός του φέρεται να υποστήριξε πως ο ίδιος δεν θα μπορούσε να γνωρίζει πού πήγαιναν τα χρήματα από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ και πως δεν γνώριζε ότι παίζει στοιχηματικά παιχνίδια.

«Μου ζήτησε να βάλω χρήματα σε λογαριασμό μου που προέρχονταν από την κοινωνική κουζίνα. Μου είπε ότι ήταν χρήματα του κόσμου για τις ανάγκες των σεισμόπληκτων της Τουρκίας και όντως συνέπιπταν τα γεγονότα. Κάποια στιγμή μου ζήτησε να κάνω ανάληψη 52.000 ευρώ, τα έβγαλα και του τα έδωσα» φέρεται να είπε στην απολογία του.

«Ο κ. Πολυχρονόπουλος ζητώντας την «βοήθειά» μου και έχοντας πλέον στην κατοχή του τη μία χρεωστική κάρτα που αντιστοιχούσε σε αυτόν, είχε τη δυνατότητα να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή αυτός ήθελε και που οπωσδήποτε τότε πίστευα πως σχετιζόταν με τη δομή του, χωρίς να μου δώσει καμία αναφορά για το οτιδήποτε.

Ας είμαστε απόλυτα ρεαλιστές όμως. Ούτε εγώ του ζητούσα να μου δώσει και κάποια αναφορά καθώς όποιο ποσό και αν διακινούνταν μέσω του λογαριασμού μου ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΣΕ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΗΝ ΜΕ ΑΥΤΟ! Είχα την εδραία πεποίθηση πως συνέχιζε τη λειτουργία της δομής, την έβλεπα ή και μάθαινα για αυτή συνεχώς και αδιαλείπτως και δεν είχα καμία μα καμία πληροφόρηση για το αν τα χρήματα που διακινούνταν από το λογαριασμό μου κατέληγαν σε αλλότριες δραστηριότητες.

Δεν ζήτησα και δεν έλαβα τον καιρό εκείνο κάποια αναλυτική κατάσταση της κίνησης του λογαριασμού μου, ούτε και διατηρούσα βιβλιάριο. Η μοναδική κατ' ουσίαν σχέση μου με τον λογαριασμό μου δηλαδή περιοριζόταν στην ανάληψη της μισθοδοσίας μου και των σχετικών αυτής παροχών» φέρεται να ισχυρίστηκε στο απολογητικό υπόμνημά του».

