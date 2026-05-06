Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τα 95 της χρόνια σε μια διαδρομή που ξεκίνησε το μακρινό 1931 και φτάνει έως σήμερα.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στο πλαίσιο των εορτασμών διοργανώνεται μεγάλη επίδειξη την Κυριακή 10 Μαΐου στις 18:00, στην παραλία του Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη, σε μια επίδειξη που στόχο έχει να αναδείξει συνολικά τη διαχρονική σημασία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος, μεταξύ άλλων, απο Spitfire και Phantom μέχρι F-16 και Rafale.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

