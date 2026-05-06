Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον χώρο της δημοσιογραφίας και του ελληνικού αθλητισμού η είδηση του θανάτου του Σταύρου Τσώχου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και ουσιαστική διαδρομή.

Ο Σταύρος Τσώχος υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και σεβαστές μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας στη χώρα, με παρουσία που σημάδεψε δεκαετίες. Πριν καθιερωθεί πίσω από το μικρόφωνο και την πένα, είχε διαγράψει πορεία και ως ποδοσφαιριστής.

Γεννήθηκε το 1937. Ξεκίνησε το 1954 από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, ενώ το 1956 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, όπου παρέμεινε έως το 1961. Στο ενδιάμεσο αγωνίστηκε για σύντομο διάστημα στην Προοδευτική, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Φωστήρα στις αρχές της δεκαετίας του ’60, έχοντας συμμετοχές και στην Α’ Εθνική.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του πορείας, αφιερώθηκε στη δημοσιογραφία, όπου και διέπρεψε. Εργάστηκε σε ιστορικά έντυπα, όπως η «Ημέρα», η «Ακρόπολη» και «Τα Νέα», στα οποία παρέμεινε για περίπου δύο δεκαετίες, ενώ συνεργάστηκε και με το «Φως των Σπορ» και περιοδικά του χώρου.

Η τηλεοπτική του διαδρομή ξεκίνησε το 1968 και συνεχίστηκε για πολλά χρόνια, με παρουσία σε αθλητικές εκπομπές και μεταδόσεις αγώνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υπηρέτησε την ενημέρωση μέσα από την ΕΡΤ, το MEGA και τον ΑΝΤ1, παραμένοντας ενεργός μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Παράλληλα, διετέλεσε και διευθυντής στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, συμβάλλοντας και από διοικητικές θέσεις στον χώρο του αθλητισμού.

