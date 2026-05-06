Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες βράδυ στο κέντρο του Αγρινίου. Δύο άτομα φέρεται να δέχθηκαν άγρια και αναίτια επίθεση από ομάδα 5 ατόμων, τρία εκ των οποίων συνελήφθησαν και δυο αναζητούνται. Ένας νεαρός νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο με τραύματα σε πολλά σημεία του σώματος του.

Σύμφωνα με το agrionionews, το περιστατικό φέρεται να έχει οπαδικά κίνητρα και να ξεκίνησε με την ερώτηση «τι ομάδα είστε». Οι συλληφθέντες (ηλικίας 28, 19 και 20 ετών) αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας,

Όλα ξεκίνησαν όταν δυο άτομα (22 και 19 ετών) φέρεται να βρίσκονταν παρέα στην οδό Τσικνιά έναντι του ναού όταν τα προσέγγισε μια ομάδα πέντε ατόμων. Ακολούθησε το επεισόδιο με τους δυο να δέχονται χαστούκια και ο ένας να πέφτει στο έδαφος και να δέχεται παντού χτυπήματα, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 22χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του αλλά φέρει τραύματα σε πολλά σημεία του σώματος του και στο κεφάλι με τις εικόνες της κατάστασης του να είναι σοκαριστικές.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν και από την ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εντοπίστηκαν σε κοντινό σημείο τρεις εμπλεκόμενοι που προσήχθησαν. Οι τρεις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις ενώ αναζητούνται δυο ακόμη άτομα τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Πηγή: skai.gr

