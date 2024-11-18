Τέσσερα κορίτσια από το Δήμο Περάματος, που ξεκινούν φέτος την ακαδημαϊκή τους πορεία, ενισχύσε η Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μονοπρόσωπη Α.Ε. (PCT), θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Limited, με ισάριθμες υποτροφίες ύψους 2.500 ευρώ η καθεμία. Οι τέσσερις φοιτήτριες εισήχθησαν σε ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

Η πρωτοβουλία της PTC εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχώς αναπτυσσόμενης δέσμης δράσεων κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνει η εταιρεία.

Το πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο καθιερώνει η PCT από φέτος, έχει σκοπό την επιβράβευση αποφοίτων Δημόσιων Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων του Δήμου Περάματος που έχουν επιτύχει υψηλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Η απονομή των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου σε εορταστική εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η PCT και περιλάμβανε τουρνουά μπάσκετ για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νέου Ικονίου Περάματος, με αφορμή τα εγκαίνια του ανακαινισμένου γηπέδου μπάσκετ, έργο που ολοκληρώθηκε με δωρεά της PCT.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, o Διευθύνων Σύμβουλος της PCT Captain Wang Jihang απένειμε τις υποτροφίες της PCT στις τέσσερις επιτυχούσες πρωτοετείς φοιτήτριες, ενώ ο Δήμαρχος Περάματος κ. Ιωάννης Λαγουδάκος τίμησε την PCT για τη συμβολή της στην Παιδεία και τη Νεολαία δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Υποδεχόμαστε τους νέους Περαματιώτες την COSCO και την PCT και ζητάμε για τα επόμενα χίλια χρόνια να συνυπάρξει ο Ελληνικός πολιτισμός της πόλης της ναυτοσύνης μαζί με τον πολιτισμό της Λαΐκής Δημοκρατίας της Κίνας».

Στη συνέχεια, η δεσποινίς Κλοντιάνα Γκιόκα, μία εκ των τεσσάρων υπότροφων, δήλωσε κατά τη διάρκεια της βράβευσή της: «Η προσπάθεια που με έφερε μέχρι εδώ δεν άρχισε μόνο αυτή τη χρονιά. Είναι προσπάθεια πολλών ετών. Από μικρή είχα καταλάβει ότι η παιδεία έχει μία μεγάλη αξία για εμένα ως άτομο, και για το μέλλον της κοινωνίας. Επομένως θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους παρευρισκόμενους και ειδικά την PCT για αυτή την ευκαιρία, και που με επιβραβεύει με αυτόν τον τρόπο. Δεν περίμενα κανένα βραβείο, δεν το έκανα για κανένα βραβείο,αλλά το να επιβραβεύεται έτσι μία προσπάθειά σου μόνο καλό μπορεί να σου κάνει και μόνο ελπίδα μπορεί να σου δώσει».

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PCT, Captain Wang Jihang, δήλωσε με αφορμή την εκδήλωση: «Τα χαμόγελα και η συγκίνηση των παιδιών και των οικογενειών τους είναι για εμάς στην PCT η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Η απήχηση των δράσεων μάς εμπνέει και δυναμώνει τη βούληση μας να συνεχίσουμε το έργο μας για τη στήριξη των παιδιών και των νέων ανθρώπων της περιοχής, με σκοπό να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες και περισσότερες ευκαιρίες για εκείνους. Θέλω ναευχαριστήσω τη δημοτική αρχή Περάματος για τη δημόσια αναγνώριση του έργου μας καθώς και τους γονείς, μαθητές αλλά και εργαζόμενους της PCT που μας τίμησαν με την παρουσία τους αυτή τη γιορτινή ημέρα».

Η PCT στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες του Πειραιά με Πρωτοβουλίες που ενώνουν Ανθρώπους με Αξίες

Η Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (PCT), θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Limited, διαχειρίζεται από τον Οκτώβριο του 2009 τις εγκαταστάσεις των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Πειραιά.

Τα τελευταία 14 χρόνια, η PCT υλοποιεί ένα εμβληματικό επενδυτικό πρόγραμμα, με σκοπό να καταστήσει το μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι κορυφαίο κόμβο του διαμετακομιστικού θαλάσσιου εμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Πέρα από τη συνεισφορά της στην εθνική και τοπική οικονομία, η PCT υλοποιεί από την αρχή της λειτουργίας της μια συνεχώς αναπτυσσόμενη δέσμη δράσεων κοινωνικής ευθύνης. Με άξονες την κοινωνική φροντίδα, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και το Περιβάλλον έχει προσφέρει συνολικά άνω των 700.000€ για την ενίσχυση εκπαιδευτικών και κοινωφελών ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στις τοπικές κοινωνίες.

Πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για ευπαθείς ομάδες

Εξέχουσα θέση έχουν οι πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες οικονομικής δυσχέρειας, μέσω προγραμμάτων διανομής ειδών πρώτης ανάγκης. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για ηλικιωμένους συμπολίτες μας που φιλοξενούνται σε προνοιακά ιδρύματα, με την ενίσχυση δομών όπως το Γηροκομείο Πειραιά. Παράλληλα, η PCT προχώρησε φέτος σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά Κ.Ο.Δ.Ε.Π. προσφέροντας βασικά αγαθά σε άτομα που ζουν σε οριακές συνθήκες διαβίωσης.

Στηρίζοντας τη δημόσια εκπαίδευση

Η PCT βρίσκεται επίσης δίπλα στις ανάγκες μαθητών και των νέων της ευρύτερης περιοχής. Το 2024 συνεχίστηκε η οικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος ενώ για πρώτη φορά υλοποιήθηκε πιλοτικά πρόγραμμα υποτροφιών με σκοπό να επιβραβεύσει την αριστεία και να συνδράμει ευάλωτες οικογένειες νέων φοιτητών.

Φροντίδα για το Περιβάλλον

Η PCT αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην προστασία του περιβάλλοντος με πρωτοβουλίες οι οποίες προάγουν τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική συνείδηση. Πρόσφατα, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και εθελοντές, η PCT υλοποίησε δράση καθαρισμού της παραλίας Περάματος με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της προστασίας των παράκτιων περιοχών και τη διατήρηση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος για όλους. Ο καθαρισμός της παραλίας αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της PCT για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ανάδειξη της αξίας της περιβαλλοντικής φροντίδας.

Όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της PCT Captain Wang Jihang: «Είμαστε ευτυχείς γιατί φέτος αναπτύξαμε για πρώτη φορά πρωτοβουλίες που αγκάλιασαν οι τοπικές κοινότητες, όπως το πρόγραμμα υποτροφιών για πρωτοετείς φοιτητές του Δήμου Περάματος. Η ανταπόκριση αυτή μας δίνει ισχυρό κίνητρο να συνεχίσουμε το έργο μας, έργο το οποίο όπως έχουμε τονίσει θέλουμε να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στις περιοχές όπου όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιούμαστε και ανήκουμε.».

