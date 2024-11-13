Βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό 25ης Μαρτίου στα Τρίκαλα έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται ο υπάλληλος της εταιρίας σεκιούριτι βγαίνει με τις «κασετίνες»” των χρημάτων από το κατάστημα για να περάσει απέναντι όπου είναι σταθμευμένο το όχημα της χρηματαποστολής.

Δείτε το βίντεο:

Ο δράστης έρχεται από το απέναντι πεζοδρόμιο, προσπαθεί να τους τις αφαιρέσει και τελικά τον μαχαιρώνει για να τις πάρει και να τραπεί σε φυγή. Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Πηγή: skai.gr

