Foodcityboost: Σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα για καινοτόμες πρακτικές στην Αστική Γεωργία

To FOODITYBOOST είναι ένα έργο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Με σημείο εκκίνησης την 1η Ιανουαρίου 2023 και διάρκεια 48 μήνες, το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση project έχει ως κύριο στόχο την αξιολόγηση του αντίκτυπου της αστικής γεωργίας και των πολιτικών ενίσχυσης της βιώσιμης αστικής γεωργικής ανάπτυξης που συνδέει αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές. Στο έργο συμμετέχουν 20 εταίροι από 9 διαφορετικές χώρες, (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λετονία, Πολωνία, Ισπανία, και Ολλανδία) συνθέτοντας μια πολυεπιστημονική, δυναμική κοινοπραξία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πανεπιστήμια, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου, www.foodcityboost.eu.



Πάρτε μέρος στη μεγάλη έρευνα του FOODCITYBOOST!

Πηγή: skai.gr

Στο πλαίσιο του έργου, το FOODCITYBOOST πρόσφατα λάνσαρε μια μεγάλη, διεθνή έρευνα η οποία δημιουργήθηκε από τους εταίρους της κοινοπραξίας του έργου, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής, ASTREDHOR και το Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Eρευνητικό Κέντρο Αστικής Γεωργίας).Στο πλαίσιο της έρευνας το FOODCITYBOOST αναζητά καινοτόμες πρακτικές αστικής γεωργίας σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να εντοπίσει ήδη εφαρμοσμένες καινοτόμες πρακτικές που προωθούν την ανάπτυξη της βιώσιμης αστικής γεωργίας και αξίζουν να διαδοθούν ευρύτερα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, επιδιώκεται η συμμετοχή στην έρευνα όλων των ενδιαφερομένων στην αστική γεωργία (αγρότες, ερευνητές, ιδιώτες εμπειρογνώμονες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και άλλοι εμπλεκόμενοι).Για να συμμετάσχετε στην έρευνα κάντε κλικ στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3UbHSoU

