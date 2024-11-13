Μεταμόσχευση: Σε μια 37χρονη η καρδιά της Γαρυφαλλιάς που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της

Της Λουίζας Κροντήρη

Σε μια γυναίκα 37 ετών που νοσηλεύεται στο Ωνάσειο μεταμοσχεύεται σύμφωνα με πληροφορίες η καρδιά της Γαρυφαλλιάς. Σε ό,τι αφορά τη μεταμόσχευση ήπατος και νεφρών έπονται ανακοινώσεις.

Η 41χρονη Γαρυφαλλιά ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 49χρονο σύντροφό της. Παρέμεινε αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, όμως δεν τα κατάφερε. Οι γιατροί ενημέρωσαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή, με την οικογένειά της να αποφασίζει να δωρίσει τα όργανά της.

Τη Γαρυφαλλιά αποχαιρέτησε η αδελφή της στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτώντας μια φωτογραφία της με τη λεζάντα: «Άγγελέ μου, αδερφούλα μου».

Το χρονικό της βίας

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τα ξημερώματα της 4/11, τη 41χρονη έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», συνοδευομένη από τον 49χρονο σύντροφό της.

Μετά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι η 41χρονη έφερε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα ινιακού οστού, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί.

Στη συνέχεια, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της, αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, προέκυψε ότι ο σύντροφός της περίμενε τα ξημερώματα της Δευτέρας την 41χρονη έξω από ξενοδοχείο, στο οποίο διέμενε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν η γυναίκα βγήκε από το ξενοδοχείο, την πλησίασε και της προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 49χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.