Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, κατά το διάστημα από 25 έως 28 Οκτωβρίου 2024, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των μέτρων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τις επιμέρους παρεμβάσεις, με βάση τα τοπικά προβλήματα και τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν, ανά ευρύτερη περιοχή ή περιφέρεια.

Ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει:

- Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής

- Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

- Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

- Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

- Eγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους Φορείς - Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,

- Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ.), καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση).

- Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λ.π.)

- Κατά τόπο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

- Παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

- Ενημέρωση των πολιτών μέσω των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί παρακαλούνται:

- να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου,

- να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση,

- να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

- να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους,

- σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Από την ΕΛΑΣ υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Επιπρόσθετα εκτός των παραπάνω μέτρων και για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση

κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024, από ώρα 16:00 έως 22:00 και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024, από ώρα 08:00 έως 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024, από ώρα 16:00 έως 23:00.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.