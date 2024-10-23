Ζούσε επί δέκα μήνες έναν εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της, πέφτοντας σχεδόν καθημερινά θύμα σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης, ακόμη κι όταν κυοφορούσε το παιδί τους, ενώ από την κακοποιητική του συμπεριφορά δεν ξέφυγε ούτε το νεογέννητο.

Υπό τον φόβο απειλών ότι θα κάνει κακό τόσο στην ίδια όσο και στο παιδί τους, η 22χρονη παθούσα τον «κάλυπτε» μέχρι που βρήκε τελικά τη δύναμη να απευθυνθεί σε δομή για κακοποιημένες γυναίκες, καταγγέλλοντας τον 24χρονο σύντροφό της στην Αστυνομία.

Ο 24χρονος, με καταγωγή από την Ολλανδία, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο τον καταδίκασε σε 19 χρόνια κάθειρξης. Ο ίδιος δεν παρέστη στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, καθώς μετά από προηγούμενη καταδίκη, με την αυτόφωρη διαδικασία, για άλλο ενδοοικογενειακό επεισόδιο εις βάρος της ίδιας γυναίκας, φαίνεται να εγκατέλειψε τη χώρα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι καταγγελλόμενες πράξεις φαίνεται να συνέβησαν από τις αρχές του 2021 έως και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Όπως κατέθεσε συγγενικό πρόσωπο της 22χρονης, η ίδια είχε δει αρκετές φορές την παθούσα με μώλωπες στο κεφάλι και το σώμα, αλλά η νεαρή γυναίκα αρνιόταν στην αρχή ότι τη χτυπούσε ο κατηγορούμενος, επικαλούμενη διάφορες δικαιολογίες, όπως -για παράδειγμα- ότι χτύπησε σε έπιπλο.

Τον Αύγουστο του 2021 της αποκάλυψε το μαρτύριο που βίωνε και εξομολογήθηκε ότι ο 24χρονος τη χτυπούσε, όταν εκείνη δεν ήθελε να έχουν ερωτική επαφή, την τραβούσε από τα μαλλιά και τής ασκούσε σωματική βία. «Μόλις έναν μήνα από τη στιγμή που γέννησε, τη βίασε και την ξυλοκόπησε ξανά», ανέφερε η μάρτυρας, μεταφέροντας όσα της εκμυστηρεύθηκε η 22χρονη.

Την καταδίκη του ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας, κάνοντας λόγο στην αγόρευσή της για έναν «αδίστακτο και χειριστικό» άντρα, που υποτιμούσε τη συμβία του και προσπαθούσε να δικαιολογήσει τις πράξεις του με βία και εκφοβισμό.

Ομόφωνα, τακτικοί δικαστές και ένορκοι τον έκριναν ένοχο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένο και σε απόπειρα, σωματικές βλάβες σε βάρος εγκύου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σωματική βλάβη ανηλίκου, ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση και εξύβριση.

Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να είναι άμεσα εκτελεστή, που σημαίνει πως εφόσον ο καταδικασθείς συλληφθεί θα οδηγηθεί απευθείας στις φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

