Η Κως δοκιμάζεται - Έκκληση για βοήθεια από εθελοντικές ομάδες

Η Κως δοκιμάζεται αναφέρει σε ανακοίνωση του ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος επισημαίνοντας ότι η μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς . Ειδικότερα ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου αναφέρει τα εξής:

"Η Κως δοκιμάζεται. Ο κρατικός μηχανισμός, στο σύνολο του και με την πολύτιμη συνδρομή εθελοντών, δίνει την μάχη της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα, μεταφέρονται οι επισκέπτες σε ασφαλείς χώρους.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι σε άμεση επικοινωνία τόσο κεντρικά όσο και τοπικά, με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, συνδράμοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και του Δήμου Κω που έχει το πρόσταγμα της Πολιτικής Προστασίας.

Κύριο μέλημα, η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι αυτό που μετράει πάνω απ´ όλα αυτές τις δύσκολες ώρες.

Με ψυχραιμία, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα η Κως θα βγει νικήτρια και από αυτήν την μεγάλη πρόκληση. Είμαστε όλοι δίπλα της!"

Έκκληση απευθύνει ο δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, σε ανάρτησή του στο Facebook για βοήθεια από εθελοντικές ομάδες για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής:

"Επείγον!

Χρειαζόμαστε άμεσα εθελοντικές ομάδες και νέους ανθρώπους να σπεύσουν να συνδράμουν στο έργο μας. Ανοιχτά παραμένουν τα δημόσια κτίρια της Αντιμάχειας, το συγκρότημα Λυκείου και Γυμνασίου, το Δημοτικό Σχολείο και η αίθουσα της Κοίμησης, όπου μπορούν να κατευθύνονται κάτοικοι και επισκέπτες της Καρδάμαινας μετά την εκκένωση λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στους ίδιους χώρους μπορεί να κατευθύνεται η εθελοντική βοήθεια που προσφέρεται για την περίθαλψη των συνανθρώπων μας."

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

