Καταδρομική επίθεση από 40 άτομα στο Κουκάκι - Έσπασαν καταστήματα και ΑΤΜ

Καταδρομική επίθεση έκαναν 40-50 άτομα το βράδυ της Τρίτης σε καταστήματα στο Κουκάκι, σπάζοντας τζαμαρίας, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε ένα ΑΤΜ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα επεισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος πορείας αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας, αντιδρώντας για εκκενώσεις καταλήψεων.

Οι δράστες διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, αφήνοντας πίσω τους σπασμένες τζαμαρίες και τρικάκια με συνθήματα για τις εκκενώσεις καταλήψεων.

Δεν έχει γίνει κάποια προσαγωγή για την ώρα, με τις έρευνες για τον εντοπισμό τους να είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

