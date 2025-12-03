Οικογενειακή τραγωδία στο Κερατσίνι: Ηλικιωμένοι πέθαναν πλάι - πλάι στο μπαλκόνι

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχτηκε στο Κερατσίνι, με δύο ηλικιωμένους να εντοπίζονται νεκροί, πλάι -πλάι, στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο εγγονός βρήκε το ζευγάρι στο μπαλκόνι του σπιτιού. Ήταν μαζί πάνω από 35 χρόνια και σύμφωνα με πληροφορίες, πέθαναν από ισχαιμία του μυοκαρδίου.

Πρόσφατα είχαν χάσει τον γιο τους και αυτό τους μαράζωσε, ενώ είχαν και άλλα προβλήματα υγείας.

Πιθανόν να πέθανε πρώτα ο άνδρας και έπειτα η γυναίκα του, στο πλευρό του.

Πηγή: skai.gr

