Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Καθυστερήσεις καταγράφονται σήμερα, Τετάρτη σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, του Φαληρικού Δέλτα, Καλλιθέας και Νέου Φαλήρου, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Υγεία, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Μετανόρφωσης και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά

Πηγή: skai.gr

