Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή Λάβαρα, του Δήμου Σουφλίου προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του Έβρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» εκ νέου από εχθές Τρίτη έως και την Παρασκευή 27/02/2026, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Πηγή: skai.gr

