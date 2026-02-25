Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Φεβρουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:02 και δύση ήλιου στις 18:14 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 12 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ρηγίνου Ιερομάρτυρος και του Αγίου Ταρασίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ρηγοπούλα, Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος
  • Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, Ταρσίτσα

Ανατολή ήλιου: 07:02 - Δύση ήλιου: 18:14 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 12 λεπτά

Σελήνη 8.4 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark