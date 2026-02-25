Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ρηγίνου Ιερομάρτυρος και του Αγίου Ταρασίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ρηγοπούλα, Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος

Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, Ταρσίτσα

Ανατολή ήλιου: 07:02 - Δύση ήλιου: 18:14 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 12 λεπτά

Σελήνη 8.4 ημερών

