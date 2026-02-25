Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 25 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ρηγίνου Ιερομάρτυρος και του Αγίου Ταρασίου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ρηγοπούλα, Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος
- Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, Ταρσίτσα
Ανατολή ήλιου: 07:02 - Δύση ήλιου: 18:14 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 12 λεπτά
Σελήνη 8.4 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.