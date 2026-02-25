Θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα - Νεκρός 26χρονος μοτοσυκλετιστής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη 01:45 περίπου τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο Πέραμα, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός αναβάτη.

Οι δυο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο 26χρονος αναβάτης της μοτοσυκλέτας που κινούνταν επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας έχασε τη ζωή του, ενώ ο 29χρονος αναβάτης της άλλης μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στον Ερυθρό Σταυρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.